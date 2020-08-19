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Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предполагает, что "некоторые внутренние силы" в Украине решили использовать дезинформацию об участии украинских спецслужб в появлении боевиков "Вагнер" в Беларуси в собственных целях накануне выборов.

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Ермак: Выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания
Ермак: Выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает дезинформационной кампанией версию, что перебрасывание бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск было частью спецоперации украинских спецслужб по их задержанию. Об этом он рассказал в комментарии LB.ua.

"Очевидно, что версия об участии украинских спецслужб в появлении российских боевиков-наемников в Беларуси накануне выборов появилась не в Украине, а в российских СМИ, а именно – в российской "Комсомольской правде" 6 августа. Это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания", – отметил он.

Ермак предполагает, что "некоторые внутренние силы" в Украине решили использовать эту дезинформационную кампанию в собственных целях накануне выборов.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России.

Президент Украины Владимир Зеленский посчитал недружественным шагом со стороны Беларуси выдачу бойцов частной военной компании "Вагнер" России. По его мнению, последствия такого освобождения "будут трагическими".

18 августа главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины. По его словам, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и президента Украины Владимира Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины, в результате чего боевиков задержали власти Беларуси.

В тот же день начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Теги: Минск, Вагнер, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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