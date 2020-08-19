Глава украинской разведки опроверг, что появление вагнеровцев в Минске было спецоперацией СБУ

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что такие частные военные компании, как "Вагнер", работают в прямом подчинении российских силовых структур и никогда не действуют без их разрешения или координации.

Буданов считает, что переправка вагнеровцев в Минск была необходима для давления на власти Беларуси Фото: gur.gov.ua

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией Службы безопасности Украины. Об этом он сказал в комментарии "Укринформу".

"Достаточное количество фактов свидетельствует о том, что это спецоперация российских спецслужб. Во-первых, десятки людей с опытом боевых действий в гибридных конфликтах в разных странах, в том числе на Донбассе, появились в столице Беларуси прямо накануне судьбоносных президентских выборов. Во-вторых, только несведущий человек может поверить в сказку, будто этих "наивных" боевиков могли обманом затянуть в Минск", – отметил он.

Буданов подчеркнул, что такие частные военные компании, как "Вагнер", работают в прямом подчинении российских силовых структур и никогда не действуют без их разрешения или координации.

"Очень подробную фейковую версию о якобы причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске опубликовали российские спецслужбы в российском издании "Комсомольская правда" 6 августа. То есть уже через неделю после задержания боевиков белорусскими силовиками и публичных обвинений в адрес России со стороны белорусских властей во вмешательстве во внутренние дела Беларуси и попытки повлиять на результаты выборов", – добавил он.

Глава украинской разведки уверен, что российская сторона готовила фейковую версию о якобы причастности СБУ к вагнеровцам заранее.

По его мнению, в появлении боевиков ЧВК "Вагнер" в Минске было три цели. Первая – психологическое давление на белорусские власти, которое вынудило бы их к более жестким действиям против протестантов. Вторая – возложение ответственности на Украину и ухудшение украинско-белорусских отношений. Третья – вынуждение Беларуси опереться на российскую поддержку.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России.

Президент Украины Владимир Зеленский посчитал недружественным шагом со стороны Беларуси выдачу бойцов частной военной компании "Вагнер" России. По его мнению, последствия такого освобождения "будут трагическими".

18 августа главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины. По его словам, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Андрея Ермака и президента Украины Владимира Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины, в результате чего боевиков задержали власти Беларуси.