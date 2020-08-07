ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Российское издание утверждает, что задержание 33 боевиков в Беларуси – провокация украинских спецслужб

Украинские спецслужбы создали фейковый проект, в который вовлекли 180 граждан России – бойцов частной военной компании, в том числе, боевиков, воевавших на Донбассе, – для их задержания на территории Беларуси. Так утверждает "Комсомольская правда".

О задержании 33 боевиков, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля
О задержании 33 боевиков, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля
Скриншот: Телеканал ОНТ / YouTube

Российское издание "Комсомольская правда" сегодня обнародовало собственное расследование, в котором утверждает, что арест 33 боевиков российской частной военной компании "Вагнер" является провокацией украинских спецслужб.

Со ссылкой на источник в российских спецслужбах издание пишет, что неизвестные при помощи виртуальной телефонии обзванивали бывших бойцов ЧВК "Вагнер" и приглашали поработать на охране нефтяных объектов в Сирии.

Так, один из воевавших на Донбассе боевиков ЧВК Артем Миляев (позывной Шаман) рекрутировал группу численностью 180 человек. Вылет из столицы Беларуси по маршруту Стамбул – Гавана – Каракас был назначен на 25 июля.

По данным издания, было установлено, что авиабилеты приобретались "в авторизированном агентстве, зарегистрированном на территории Украины, что следует из ответа московского представительства турецкой авиакомпании".

Уже в Беларуси гражданин этой страны и якобы завербованный спецслужбами Геннадий Компан довез бойцов на двух микроавтобусах до Минска, где "сотрудница российского посольства в Стамбуле" Лариса Самарина забронировала для группы санаторий "Белорусочка", в котором позднее экс-вагнеровцы и были задержаны.

Сразу после задержания в посольство Украины в Минске были переданы списки задержанных, отмечает издание. Авторы материала утверждают, что белорусские спецслужбы уже находились в тесном контакте с украинскими, получив от них информацию о заезде боевиков.

"Комсомольская правда" считает, что таким образом украинские спецслужбы создали фейковый проект, в который вовлекли 180 граждан России, в том числе боевиков, воевавших на Донбассе.

Авторы статьи уверяют, что Служба безопасности Украины намеревалась "одним выстрелом убить сразу несколько зайцев": отомстить ЧВК "Вагнер", нанести удар по российско-белорусским отношениям, а также отомстить за своих моряков, которые были захвачены российскими силовиками в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. 

Российские журналисты отмечают, что материалы расследования переданы в Следственный комитет России, который уже якобы приступил к проверке обстоятельств задержания "вагнеровцев".

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что 33 задержанных являются сотрудниками частного охранного предприятия, которые направлялись транзитом в Стамбул, но опоздали на рейс. Руководитель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич уточнил, что некоторые из наемников ЧВК "Вагнер" заявили на допросах, что хотели поехать в Стамбул посмотреть на собор Святой Софии.

4 августа во время обращения к народу Лукашенко призвал Россию перестать врать через средства массовой информации. "Это все вранье! Эти люди – они дали показания – были направлены специально в Беларусь. Команда была "ждать". Билеты, купленные на Стамбул, – это легенда", – заявил он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 6 августа сказал, что официально Беларусь не сообщала Украине о согласии передать задержанных наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", часть которых поддерживала боевиков на Донбассе.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Донбасс, наемники, Следственный комитет РФ, расследование, Вагнер, задержание, Служба безопасности Украины, ЧВК
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Кондратюк рассказал, почему продюсеры спят со своими певицами
  Кондратюк рассказал, почему продюсеры спят со своими певицами
Документалка о 10-летнем мальчике в зоне боевых действий на Донбассе номинирована на "Эмми"
Документалка о 10-летнем мальчике в зоне боевых действий на Донбассе номинирована на "Эмми"
Ушел из жизни сын Виктора Павлика
Ушел из жизни сын Виктора Павлика
  Украинский футболист Зинченко женился на футбольной журналистке. Свадебное видео
  Украинский футболист Зинченко женился на футбольной журналистке. Свадебное видео
"Желаю только одного – встречи". Российская актриса рассказала о романе с Савлеповым
"Желаю только одного – встречи". Российская актриса рассказала о романе с Савлеповым
Козловский рассказал, сколько стоит самая дорогая песня в его репертуаре
Козловский рассказал, сколько стоит самая дорогая песня в его репертуаре
"Так и хочется щелбан отвесить". Ефросинина призвала избавляться от недостатков, которые нельзя полюбить
"Так и хочется щелбан отвесить". Ефросинина призвала избавляться от недостатков, которые нельзя полюбить
Черные круги и тапочки. Украинская модель показала, как выглядит спустя три недели после родов
Черные круги и тапочки. Украинская модель показала, как выглядит спустя три недели после родов
"Алла Борисовна 20 лет назад", "Похожа на молодую Билык". Maruv сменила цвет волос
"Алла Борисовна 20 лет назад", "Похожа на молодую Билык". Maruv сменила цвет волос
  Внучка украинского экс-премьера Маша Фокина показала беременный живот
  Внучка украинского экс-премьера Маша Фокина показала беременный живот
Лорак позировала в купальнике на фоне бассейна в греческом отеле. Видео
Лорак позировала в купальнике на фоне бассейна в греческом отеле. Видео
"Грустно видеть, как много людей даже не говорят "спасибо". Рэпер Tekashi 6ix9in раздавал прохожим деньги. Видео
"Грустно видеть, как много людей даже не говорят "спасибо". Рэпер Tekashi 6ix9in раздавал прохожим деньги. Видео
Сын Ротару дал совет мужу Пугачевой Галкину
Сын Ротару дал совет мужу Пугачевой Галкину
"Было ощущение, что на груди сидит слон – я не могла дышать". Милано переболела COVID-19
"Было ощущение, что на груди сидит слон – я не могла дышать". Милано переболела COVID-19
"Нет лидера". Садальский после ухода Гармаша из "Современника" прокомментировал ситуацию в театре
"Нет лидера". Садальский после ухода Гармаша из "Современника" прокомментировал ситуацию в театре
Впервые за 40 лет Виндзорский замок частично откроют для посетителей
Впервые за 40 лет Виндзорский замок частично откроют для посетителей
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Когда ты влюблена, думаешь, что сможешь повлиять". Булитко рассказала об алкозависимости экс-бойфренда
"Когда ты влюблена, думаешь, что сможешь повлиять". Булитко рассказала об алкозависимости экс-бойфренда
  "Сука, все болит, ломит и так обидно". Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19
"Сука, все болит, ломит и так обидно". Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19
"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына
"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына
Сын Ротару дал совет мужу Пугачевой Галкину
Сын Ротару дал совет мужу Пугачевой Галкину
"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос
"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос
Лорак позировала в купальнике на фоне бассейна в греческом отеле. Видео
Лорак позировала в купальнике на фоне бассейна в греческом отеле. Видео
"Надо попробовать это дело организовать". Булитко рассказала, когда станет мамой
"Надо попробовать это дело организовать". Булитко рассказала, когда станет мамой
"Нет лидера". Садальский после ухода Гармаша из "Современника" прокомментировал ситуацию в театре
"Нет лидера". Садальский после ухода Гармаша из "Современника" прокомментировал ситуацию в театре
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS