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"За такие нарушения должно быть наказание". Климкин заявил, что выдача Беларусью РФ боевиков ЧВК "Вагнер" является нарушением международного права

Власти Украины должны принять меры в отношении белорусского руководства из-за незаконной выдачи России наемников частной военной компании "Вагнер", среди которых были воевавшие на Донбассе боевики. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Климкини: Надеюсь, что наша реакция не будет "на уровне слов и заявлений"
Климкини: Надеюсь, что наша реакция не будет "на уровне слов и заявлений"
Фото: ЕРА

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выдача Беларусью России боевиков частной военной компании "Вагнер" является нарушением международного права. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"За такие нарушения должно быть наказание. Не знаю, как собирается построить свою линию украинское руководство, это могут быть отдельные санкции или присоединение к санкциям ЕС, или и то, и другое. Главное – чтобы это были меры против белорусского руководства, а не белорусов, которые борются за свою свободу. Это может быть и что-то более весомое и креативное", – отметил Климкин.

По его словам, не делать ничего нельзя.

"Это было бы пощечиной всем героям, волонтерам, просто всем, для кого война на Донбассе – часть их жизни. Отношения с [президентом Беларуси Александром] Лукашенко после выдачи боевиков не могут быть, как раньше. А обвинения с его стороны в дестабилизации ситуации из Украины – это оскорбление всем нам, всем украинцам. Искренне надеюсь, что наша реакция не будет "на уровне слов и заявлений", – добавил экс-глава МИД.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1236345996712754

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России.

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, МИД Украины, Донбасс, Павел Климкин, Вагнер, нарушение, ЧВК
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