"Фантастический сценарий". СБУ прокомментировала слухи о своем участии в так называемой вагнеровской спецоперации

В Службе безопасности Украины заявили, что не комментируют слухи, не поддерживают медийно информационные операции врага и не участвуют в публичном обсуждении различных фантастических сценариев. Однако так называемая вагнеровская операция – исключение.

СБУ сделала официальное заявление по поводу участия в так называемой вагнеровской операции Скриншот: АТН: новости Беларуси и мира / YouTube

В СБУ заявили, что данные об участии службы в так называемой вагнеровской спецоперации, появившиеся в СМИ, являются обычным фейком. Соответствующее заявление опубликовано на странице СБУ в Facebook.

По информации ведомства, ни один сотрудник СБУ не принимал участия в разговорах боевиков с вербовщиком, которые якобы зафиксированы на аудиозаписях. Титрование одного из участников разговоров как офицера СБУ является домыслом и сознательной манипуляцией.

"Мы понимаем, что инициаторы таких информационных "вбросов" действуют по логике "несколько раз произнесенная ложь может кому-то показаться правдой". Поэтому призываем украинские СМИ и отдельных лидеров общественного мнения в погоне за сенсациями более внимательно относиться к информационной гигиене и не распространять слухов в пользу недружественных стран", – говорится в сообщении.