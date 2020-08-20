"Пусть голоса этих людей услышат по всему миру". Стивен Фрай поддержал протесты в Беларуси. Видео

Британский актер Стивен Фрай 20 августа на своей странице в Twitter обнародовал видео, в котором озвучил слова поддержки участникам протестов в Беларуси, обвиняющим власть в фальсификации итогов президентских выборов.
Заявив, что действующий президент страны Александр Лукашенко "в очередной раз украл выборы у народа", Фрай подчеркнул, что "выступает на стороне народа, оказавшего сопротивление диктатуре в стремлении к переменам".
Фрай также прокомментировал увольнение беларусскими властями руководителя минского Национального академического театра имени Купалы Павла Латушко, заявив о солидарности с его позицией.
Актер подчеркнул, что специально подобрал для записи видеообращения красный галстук к белой рубашке – по его словам, это символизирует белорусский флаг образца 1991–1995 годов.
"Я поддерживаю жителей Беларуси в их мирном сопротивлении диктатуре. Пусть голоса этих людей услышат по всему миру", – резюмировал Фрай, призвав более 12 млн своих подписчиков поделиться его видеообращением в сети.
Breaking into my twitter holiday for an important reason.... #standwithbelarus pic.twitter.com/bJNdiZfeHh— Stephen Fry (@stephenfry) August 20, 2020
С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, четверо участников митингов погибли. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.
16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.
Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.
17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.
Тихановская заявила о создании координационного совета 14 августа. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет для передачи власти в Беларуси готов к переговорам с Лукашенко.
Действующий глава государства не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока живой, других выборов в стране не будет. 19 августа он пообещал обеспечить координационный совет метлами и лопатами.