Жириновский заявил, что Беларусь до конца года войдет в состав России

Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко должен уйти в отпуск на три месяца, заменив себя пророссийским кандидатом. За это время парламент страны может проголосовать за вхождение Беларуси в состав РФ.

Жириновский: Они тогда войдут в состав РФ до 1 января 2021 года. Будут две области – Минская и Могилевская Фото: ЕРА

Беларусь до конца 2020 года может стать частью России, об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский.

"[Президенту Беларуси Александру] Лукашенко надо сейчас заменить себя нейтральным человеком, пророссийским. Пусть он его назначит председателем правительства Белоруссии и уйдет в отпуск на три месяца, а все вопросы будет решать новый председатель правительства. Парламент будет его рукой", – сказал Жириновский.

По его мнению, за это время парламент страны должен будет проголосовать о вхождении Беларуси в состав России.

"И они тогда войдут в состав (РФ) до 1 января 2021 года. Будут две области – Минская и Могилевская", – сказал политик

Жириновский считает, что новые выборы в Беларуси не нужны, потому что Лукашенко "не хочет быть проигравшим".

"В его интересах уйти красиво, как Богдан Хмельницкий, чтобы он вошел в историю. Пусть лучше Белоруссия присоединится к России и он как последний президент подпишет все документы. Это единственный безболезненный путь. Мы же не говорим об оккупации. Мы ничего плохого не сделаем. У них будут более низкие цены на газ, нефть, энергоресурсы. И белорусы будут в восторге от этого присоединения", – сказал лидер ЛДПР.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, четверо участников митингов погибли, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о пяти жертвах. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.