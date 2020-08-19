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Климпуш-Цинцадзе: Украина должна занять в отношении Беларуси абсолютно четкую позицию, а не такую страусиную, как сейчас

Позицию Украины о ситуации в Беларуси необходимо озвучить президенту страны Владимиру Зеленскому, считает нардеп от "Европейской солидарности", глава парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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Климпуш-Цинцадзе: По реакции общества мы понимаем, что выборы явно сфальсифицированы
Климпуш-Цинцадзе: По реакции общества мы понимаем, что выборы явно сфальсифицированы
Фото: Іванна Климпуш-Цинцадзе / Ivanna Klympush-Tsintsadze / Facebook

Украина должна занять четкую позицию в отношении событий в Беларуси. Такое мнение "Обозревателю" выразила нардеп от "Европейской солидарности", глава парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она считает, что позицию Украины необходимо озвучить президенту страны Владимиру Зеленскому.

"Выборы в Беларуси прошли без присутствия наблюдателей, и по реакции общества мы понимаем, что они явно сфальсифицированы. Такая грубая реакция правоохранителей и реакция исполняющего президентские обязанности требует реакции и соседей, которым не безразлична судьба этой страны. Когда в 2015 году речь шла о создании площадки для переговоров, чтобы выйти на выполнение Минских договоренностей, Минск по предложению [президента Беларуси Александра] Лукашенко был избран, в частности, чтобы дать возможность этой стране демократизироваться и выходить из международной изоляции. Как по мне, Украина должна занять совершенно четкую позицию устами главы государства, а не такую страусиную, как сейчас. Особенно учитывая избиения невероятного количества протестующих и уже пропавших без вести", – отметила нардеп.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно минимум о четырех погибших. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 18 августа в следственных изоляторах Беларуси оставалось 44 задержанных на акциях протеста.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет.

Теги: Украина, Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Иванна Климпуш-Цинцадзе
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