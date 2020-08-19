Ущерб от протестов в Беларуси оценивается в $500 млн – помощник Лукашенко

Из-за протестов в Беларуси пострадала инвестиционная привлекательность страны, заявил помощник президента Беларуси Александра Лукашенко Валерий Бельский.

Ущерб от протестов, которые начались в Беларуси после голосования на выборах президента, исчисляется сотнями тысяч долларов. Об этом 19 августа заявил агентству БЕЛТА помощник президента Александра Лукашенко по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский.

"Потери от протестных акций – это не те 500 тыс. белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее $500 млн. Отсроченный исчисляется миллиардами. Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны", – сказал он.

По словам помощника президента Беларуси, протестовать выходят работники лучших государственных предприятий "с достойной заработной платой, социальным пакетом".

"У протестов нет весомых причин, но есть весомые последствия. Республика Беларусь – отлаженный механизм работы экономики и социальной сферы. Сбалансированный за годы государственного строительства. Сбои в его работе не сулят ничего хорошего белорусскому народу в целом и представителям какой-то социальной группы в частности", – считает Бельский.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционер Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, четверо участников митингов погибли, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о пяти жертвах. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.