Не власти, а обществу. Евросоюз пересмотрит программу помощи Беларуси

Европейский союз направит €53 млн помощи Беларуси, из них €2 млн пойдут на пособия пострадавшим от насилия во время протестов против фальсификации выборов, €1 млн – на поддержку гражданского общества и независимых СМИ.

Фон дер Ляйен: Пришло время сменить приоритеты и перенаправить средства ЕС, которые предназначались белорусской власти, в адрес белорусского общества Фото: ЕРА

Евросоюз перераспределит программу помощи Беларуси таким образом, чтобы финансирование получало общество, а не государственные органы. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге после саммита ЕС, посвященного Беларуси, сообщает "Европейская правда".

"Мы готовы всячески поддерживать Беларусь через Восточное партнерство, но сейчас пришло время сменить приоритеты и перенаправить средства ЕС, которые предназначались белорусской власти, в адрес белорусского общества и уязвимых групп", – сказала она.

ЕС направит €53 млн помощи Беларуси, из которых €2 млн пойдут на пособия пострадавшим от насилия, €1 млн – на поддержку гражданского общества и независимых СМИ.

Еще €50 млн Беларусь получит по программе поддержки во время пандемии коронавируса: эти средства пойдут на покупку оборудования для больниц, поддержку малого и среднего бизнеса и уязвимых групп населения.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, трое участников митингов погибли, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о пяти жертвах. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.