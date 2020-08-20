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Колесникова: Оппозиция Беларуси добивается проведения повторных выборов, но не будет препятствовать участию в них Лукашенко

В случае проведения новых выборов в Беларуси, состав Центральной избирательной комиссии, который официально объявил новым главой государства действующего президента Александра Лукашенко, должен полностью обновиться. Об этом заявила член координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова.

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Лукашенко заявлял, что, пока он живой, других выборов в стране не будет
Лукашенко заявлял, что, пока он живой, других выборов в стране не будет
Фото: ЕРА

Белорусская оппозиция будет добиваться проведения повторных выборов президента страны в кратчайшие сроки. Об этом 20 августа "Интерфаксу" заявила член координационного совета белорусской оппозиции, соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Мария Колесникова.

При этом она подчеркнула, что состав Центральной избирательной комиссии должен полностью обновиться.

"Полномочия действующего президента Беларуси истекают лишь 5 ноября. После этого мы намерены провести выборы в строгом соответствии с международными стандартами, пригласив международных наблюдателей. Но состав ЦИК должен быть полностью обновлен, глава ЦИК должна смениться", – сказала Колесникова.

В то же время, по ее словам, в оппозиции не видят препятствий для участия в повторных выборах действующего главы государства Александра Лукашенко.

"Мы видим, что, даже обладая административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями, он проиграл. Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно. Но мы не верим, что Лукашенко на это пойдет", – отметила Колесникова.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Тихановская заявила о создании координационного совета 14 августа. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет для передачи власти в Беларуси готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока живой, других выборов в стране не будет. 19 августа он пообещал обеспечить координационный совет метлами и лопатами.

Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Мария Колесникова
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