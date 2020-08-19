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Лукашенко назначил новое правительство Беларуси. Премьер и глава МВД сохранили свои должности

Премьер-министром Беларуси президент страны Александр Лукашенко снова назначил Романа Головченко. Главой МВД переназначен Юрий Караев.

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Лукашенко подписал два указа по кадрам
Лукашенко подписал два указа по кадрам
Фото: president.gov.by

19 августа президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новое правительство страны. Об этом сообщает БЕЛТА.

Первым указом Роман Головченко снова назначен премьер-министром Беларуси "с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания".

Вторым указом Лукашенко назначил членов правительства, в котором, в частности, глава МВД – Юрий Караев – сохранил свою должность, как и глава МИД Владимир Макей.

Первым заместителем главы правительства стал Николай Снопков, заместителями – Владимир Кухарев, Юрий Назаров, Игорь Петришенко и Александр Субботин.

Назначены также:

  • Владимир Колтович – министром антимонопольного регулирования и торговли;
  • Руслан Пархамович – министром архитектуры и строительства;
  • Андрей Хмель – министром жилищно-коммунального хозяйства;
  • Владимир Караник – министром здравоохранения;
  • Игорь Луцкий – министром информации;
  • Юрий Бондарь – министром культуры;
  • Виталий Дрожжа – министром лесного хозяйства;
  • Виктор Хренин – министром обороны;
  • Игорь Карпенко – министром образования;
  • Сергей Наливайко – министром по налогам и сборам;
  • Владимир Ващенко – министром по чрезвычайным ситуациям;
  • Андрей Худык – министром природных ресурсов и охраны окружающей среды;
  • Петр Пархомчик – министром промышленности;
  • Константин Шульган – министром связи и информатизации;
  • Иван Крупко – министром сельского хозяйства и продовольствия;
  • Сергей Ковальчук – министром спорта и туризма;
  • Алексей Авраменко – министром транспорта и коммуникаций;
  • Ирина Костевич – министром труда и социальной защиты;
  • Юрий Селиверстов – министром финансов;
  • Александр Червяков – министром экономики;
  • Виктор Каранкевич – министром энергетики;
  • Олег Слижевский – министром юстиции.
На сайте президента Беларуси эти указы еще не опубликованы.

15 августа Лукашенко подписал указ о сложении полномочий правительства перед вновь избранным президентом. 17 августа правительство Беларуси сложило полномочия.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Тихановская обжаловала результаты выборов.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков в стране начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики из структур МВД применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, правительство, указ, Владимир Макей, назначение, Роман Головченко
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