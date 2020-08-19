Лукашенко назначил новое правительство Беларуси. Премьер и глава МВД сохранили свои должности

Премьер-министром Беларуси президент страны Александр Лукашенко снова назначил Романа Головченко. Главой МВД переназначен Юрий Караев.

19 августа президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новое правительство страны. Об этом сообщает БЕЛТА.

Первым указом Роман Головченко снова назначен премьер-министром Беларуси "с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания".

Вторым указом Лукашенко назначил членов правительства, в котором, в частности, глава МВД – Юрий Караев – сохранил свою должность, как и глава МИД Владимир Макей.

Первым заместителем главы правительства стал Николай Снопков, заместителями – Владимир Кухарев, Юрий Назаров, Игорь Петришенко и Александр Субботин.

Назначены также:

Владимир Колтович – министром антимонопольного регулирования и торговли;

Руслан Пархамович – министром архитектуры и строительства;

Андрей Хмель – министром жилищно-коммунального хозяйства;

Владимир Караник – министром здравоохранения;

Игорь Луцкий – министром информации;

Юрий Бондарь – министром культуры;

Виталий Дрожжа – министром лесного хозяйства;

Виктор Хренин – министром обороны;

Игорь Карпенко – министром образования;

Сергей Наливайко – министром по налогам и сборам;

Владимир Ващенко – министром по чрезвычайным ситуациям;

Андрей Худык – министром природных ресурсов и охраны окружающей среды;

Петр Пархомчик – министром промышленности;

Константин Шульган – министром связи и информатизации;

Иван Крупко – министром сельского хозяйства и продовольствия;

Сергей Ковальчук – министром спорта и туризма;

Алексей Авраменко – министром транспорта и коммуникаций;

Ирина Костевич – министром труда и социальной защиты;

Юрий Селиверстов – министром финансов;

Александр Червяков – министром экономики;

Виктор Каранкевич – министром энергетики;

Олег Слижевский – министром юстиции.

На сайте президента Беларуси эти указы еще не опубликованы.

15 августа Лукашенко подписал указ о сложении полномочий правительства перед вновь избранным президентом. 17 августа правительство Беларуси сложило полномочия.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Тихановская обжаловала результаты выборов.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков в стране начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики из структур МВД применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.