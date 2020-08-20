Тихановская обсудила с премьером Литвы вопрос своей безопасности

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заверил белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую, что правительство Литвы вместе с партнерами в Польше, Латвии и Эстонии делает все возможное для проведения свободных и справедливых выборов в Беларуси.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис встретился с оппозиционным кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской и заверил ее в поддержке. Об этом он написал в своем Facebook.

"Встретился с лидером нации Беларуси Светланой Тихановской. Мы говорили об испытаниях, которые выпали на ее долю во время предвыборной кампании, об огромной ответственности, которую она на себя взяла. А также – о повседневных заботах и нуждах, с которыми она сталкивается в Литве, вопросах ее личной безопасности и безопасности ее семьи", – написал он.

Сквернялис заверил Тихановскую, что правительство Литвы вместе с партнерами в Польше, Латвии и Эстонии делает все возможное для проведения свободных и справедливых выборов в Беларуси и для освобождения ее мужа Сергея Тихановского.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.