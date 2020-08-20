"Отстоим Батьку". Пресс-служба Лукашенко выпустила стикерпак в его поддержку

Стикерпак в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко в Telegram состоит из 20 стикеров со слоганами "Позор предателям", "Отстоим Батьку", "Из Литвы легко болтать" и другими. Позже оппоненты Лукашенко выпустили другой стикерпак, где призывают его уйти.

Пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко выпустила стикерпак в мессенджере Telegram в его поддержку. На это обратил внимание Telegram-канал "Чай з малинавым варэннем".

Стикерпак zabelarus состоит из 20 стикеров со слоганами: "Позор предателям", "Отстоим Батьку", "Из Литвы легко болтать" и другими.

Позже оппоненты Лукашенко выпустили стикерпак Uhodi. Стикеры в похожем стиле сопровождаются слоганами "Батьку в отставку", "Уйди ты наконец", "Саня мчит в Ростов", "ОМОН – это оружие массовой жестокости".

Скриншот: Telegram

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Тихановская заявила о создании координационного совета 14 августа. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет для передачи власти в Беларуси готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока живой, других выборов в стране не будет.