Авторы платформы подсчета голосов заявили, что Лукашенко не мог набрать 80%

Платформа подсчета голосов "Голос" проанализировала протоколы 1310 избирательных участков Беларуси. На 1115 из них победил действующий президент Александр Лукашенко, на 195 – оппозиционерка Светлана Тихановская.

Альтернативная платформа подсчета голосов на выборах президента Беларуси "Голос" вместе с платформой "Зубр" и инициативой "Честные люди" представила итоговый отчет о выборах президента Республики Беларусь. Он опубликован на сайте платформы.

Платформа обработала протоколы 1310 избирательных участков Беларуси, что составляет 22,7% от общего количества участков (всего их 5767). Эти протоколы отображают результаты голосования 1,8 млн человек. Всего в стране проголосовало 5,8 млн.

"На участках, по которым у нас есть протоколы, голосов за [оппозиционного кандидата] Светлану Тихановскую в среднем в 13 раз больше, чем на участках, протоколы по которым получить не удалось", – говорится в отчете.

Согласно 1310 протоколам, за Тихановскую проголосовал 81% от итогового количества голосов, озвученных в ее пользу Центризбиркомом, – 471 709 человек из 588 619.

"То есть на оставшихся необработанных участках (4457) за Тихановскую должно было проголосовать в среднем по 26 человек, что выглядит нереалистично, так как на уже обработанных участках за нее голосовало в среднем по 360 человек", – говорится в отчете.

При этом, согласно подсчетам "Голоса", на 59% избирательных участков в Минске у Тихановской больше голосов по протоколам, чем на 100% участков в Минске по итоговым данным ЦИК.

Также сотрудники платформы нашли несовпадение результатов голосования по Минской области. Согласно ЦИК, за Тихановскую избиратели отдали 115 304 голоса на всех 993 участках Минской области. При этом на 257 участках, протоколы которых оказались в распоряжении платформы (26% от всех участков Минской области), за Тихановскую отдано 114 553 голоса. Или 99,3% от числа, озвученного ЦИК.

В результате по данным 1310 протоколов, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набрал 61,7%, Тихановская – 25,4%. Но даже эти данные в "Голосе" не считают до конца достоверными из-за фальсификаций на избирательных участках.

Авторы отчета обратили внимание, что согласно официальным данным из итоговых протоколов ЦИК, на 1115 участках победил Лукашенко и на 195 участках – Тихановская. На 195 участках, где официально победила Тихановская, она набрала в среднем 56,7% голосов. Лукашенко на этих же участках набрал 31,3%. На 1115 участках, где официально победил Лукашенко, он набрал в среднем 66,6%. Тихановская на этих же участках набрала всего 20,4%.

На остальные 4457 участков приходится 3 942 957 избирателей, которые, согласно официальным результатам ЦИК, распределились следующим образом: 116 910 голосов – за Тихановскую и 3 503 283 – за Лукашенко.

"Это значит, если верить ЦИК, что на остальных 4457 участках Тихановская набирает в среднем всего 2,97% голосов. Лукашенко же получает фантастические 88,85%. Получается, что (если предположить, что данные ЦИК правдивые) абсолютно случайные 1310 протоколов, которые к нам попали, абсолютно уникальные и кардинально отличаются от других 4457 протоколов с избирательных участков", – пишут авторы отчета.

Инфографика: belarus2020.org

Авторы отчета сделали вывод, что Лукашенко не мог набрать 80%, а сами выборы являются недействительным, так как на каждом третьем участке были обнаружены фальсификации.

Платформа "Голос" также проводила собственное голосование, в котором приняло участие 1,2 млн человек. Чуть больше миллиона из них подтвердили свой голос по номеру телефона. По результатам анализа этих голосов, Тихановская получила 95%, Лукашенко – 0,96%.

Инфографика: belarus2020.org

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Тихановская заявила о создании координационного совета 14 августа. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет для передачи власти в Беларуси готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока живой, других выборов в стране не будет. 19 августа он пообещал обеспечить координационный совет метлами и лопатами.

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело из-за создания координационного совета оппозиции.