Госдеп США выпустил заявление по Беларуси: Вдохновлены мирными демонстрациями, глубоко обеспокоены нарушениями на выборах и репрессиями

Государственный департамент США 20 августа сделал заявление по ситуации в Беларуси. В нем говорится, что Соединенные Штаты вдохновлены демонстрацией мирного выражения протеста белорусским народом, стремящимся определить свое будущее, и одновременно обеспокоены репрессиями против граждан.

В Беларуси с 9 августа продолжаются протесты граждан, не согласных с результатами выборов президента страны Фото: ЕРА

США поддерживают мирное волеизъявление народа Беларуси, протестующего против результатов выборов президента страны, но в то же время глубоко обеспокоены жесткими репрессиями против оппозиции и мирных граждан. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 20 августа на сайте Государственного департамента США.

В документе уточняется, что Соединенные Штаты придерживаются долгосрочного обязательства поддерживать суверенитет и территориальную целостность Беларуси, а также стремление белорусского народа выбирать своих лидеров и собственный путь, свободный от внешнего вмешательства.

В Госдепе глубоко обеспокоены серьезными нарушениями на президентских выборах в Беларуси 9 августа и решительно осуждают насилие против мирных демонстрантов и журналистов, аресты оппозиционных кандидатов, блокировку интернета и жестокое обращение с задержанными, а также призывают к немедленному освобождению несправедливо задержанных и составлению отчета о пропавших без вести.

Нынешние президентские выборы не соответствовали демократическим стандартам, и США поддерживают международные усилия по независимому расследованию избирательных нарушений в Беларуси, нарушений прав человека, связанных с выборами, и последовавших за ними репрессий, говорится в документе.

Соединенные Штаты призвали белорусское правительство активно вовлекать общество в диалог, в том числе через недавно созданный Национальный координационный совет ради будущего Беларуси и для успешной Беларуси.