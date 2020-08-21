Госдеп США выпустил заявление по Беларуси: Вдохновлены мирными демонстрациями, глубоко обеспокоены нарушениями на выборах и репрессиями

США поддерживают мирное волеизъявление народа Беларуси, протестующего против результатов выборов президента страны, но в то же время глубоко обеспокоены жесткими репрессиями против оппозиции и мирных граждан. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 20 августа на сайте Государственного департамента США.
В документе уточняется, что Соединенные Штаты придерживаются долгосрочного обязательства поддерживать суверенитет и территориальную целостность Беларуси, а также стремление белорусского народа выбирать своих лидеров и собственный путь, свободный от внешнего вмешательства.
В Госдепе глубоко обеспокоены серьезными нарушениями на президентских выборах в Беларуси 9 августа и решительно осуждают насилие против мирных демонстрантов и журналистов, аресты оппозиционных кандидатов, блокировку интернета и жестокое обращение с задержанными, а также призывают к немедленному освобождению несправедливо задержанных и составлению отчета о пропавших без вести.
Нынешние президентские выборы не соответствовали демократическим стандартам, и США поддерживают международные усилия по независимому расследованию избирательных нарушений в Беларуси, нарушений прав человека, связанных с выборами, и последовавших за ними репрессий, говорится в документе.
Соединенные Штаты призвали белорусское правительство активно вовлекать общество в диалог, в том числе через недавно созданный Национальный координационный совет ради будущего Беларуси и для успешной Беларуси.
С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.
16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.
Тихановская после выборов уехала в Литву. Она сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. 14 августа она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.
Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.
ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против причастных к насилию и фальсификациям.