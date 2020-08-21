"Оставьте страх диктатуре, помните, вы не одни". Тихановская призвала белорусов продолжать забастовки

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская призвала жителей страны продолжать и расширять забастовки, не бояться запугивания властей и объединяться.

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала новое обращение к белорусам, в котором призвала рабочих предприятий страны продолжать забастовки. Оно обнародовано в YouTube-канале "Страна для жизни".

"Дорогие мои белорусы, работники "Беларуськалия", МТЗ, "Гродно Азот" и других предприятий. Вы – символ новой, свободной Беларуси. Мы – мирная, трудолюбивая нация. Мы – сила, которая может изменить и уже меняет будущее нашей страны. Страны, которую он [президент Александр Лукашенко] хочет у нас украсть. Как он уже украл наш выбор и изувечил наших братьев, сестер, мужей, детей. Чтобы прекратить этот произвол, мы должны объединиться. Пришло время сплотиться. Вы уже показали невероятное единство и проявили стальную выдержку. За это вам большое спасибо. Вы запугали диктатуру, она дрожит от страха перед вами, вашей силой и мужеством. Поэтому сегодня вы ощущаете огромное давление, поэтому подвергаетесь угрозам", – сказала Тихановская.

По ее словам, забастовки зажали диктатуру в угол, они остаются легальным и мощным оружием против режима.

"Они это знают и поэтому вас запугивают. Оставьте страх диктатуре, помните, вы не одни. С вами вся Беларусь. В фонды поддержки уже пожертвованы миллионы, чтобы помочь вам выдержать давление и не сломаться под угрозами. Будущее Беларуси, а значит и будущее наших детей, зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности. Поэтому я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки, не ведитесь на запугивание, объединяйтесь. Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса, которые она у нас украла", – подчеркнула оппозиционный кандидат.

Тихановская отметила, что цели ее команды – прекратить насилие, освободить политических заключенных и провести новые, прозрачные, свободные и честные выборы.

"Вместе мы сила. Сила, перед которой не устоит никакая диктатура. И помните: только вместе мы сможем построить страну для жизни", – резюмировала она.

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Видео: Страна для жизни / YouTube

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская после выборов уехала в Литву. В штабе кандидата в президенты заявили, что ее вывезли из страны по указанию властей. В Беларуси остается ее муж – известный блогер Сергей Тихановский (он сам планировал баллотироваться в президенты, но был арестован незадолго до выборов).

Тихановская сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. 14 августа она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против причастных к насилию и фальсификациям.