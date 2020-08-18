"Сергей сидит. Но он просит, чтобы вы не сидели". Тихановская записала обращение ко дню рождения мужа. Видео

Тихановский – белорусский блогер и оппозиционер. Он был претендентом в президенты Беларуси, но ему отказали в регистрации. Тогда он решил предложить кандидатуру своей жены Светланы – и ее зарегистрировали. Самого Тихановского задержали в мае на пикете в поддержку выдвижения супруги. Блогера обвинили в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок". 29 июля ему продлили арест до 29 сентября.

18 августа Тихановскому исполнилось 42 года.

Тихановская, по официальным данным, набрала на выборах президента Беларуси 10,1% голосов и проиграла действующему главе государства Александру Лукашенко, набравшему 80,1%. Сторонники оппозиционного кандидата с этим не согласны. Они выходят на митинги и требуют повторных честных выборов, а также освобождения политзаключенных, в том числе и Тихановского.

Тихановская после выборов уехала в Литву. Она заявила, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.