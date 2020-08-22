Латвия и Эстония введут индивидуальные санкции против чиновников Беларуси

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу и его коллега из Латвии Эдгар Ринкевич заявили, что страны составили список чиновников Беларуси, в отношении которых введут ограничительные мероприятия. Санкции предусматривают визовые запреты.

В МИД Латвии опубликовали общее с Эстонией заявление относительно протестов в Беларуси Фото: vm.ee

Латвия и Эстония введут индивидуальные санкции против должностных лиц Беларуси. Соответствующее заявление министров иностранных дел Эстонии и Латвии Урмаса Рейнсалу и Эдгара Ринкевича опубликовано 21 августа пресс-службой МИД Латвии.

"Министры приветствуют итоги встречи Совета Европы, которая прошла 19 августа, и приняли решение установить индивидуальные санкции в отношении официальных лиц Беларуси, ответственных за фальсификацию президентских выборов в Беларуси и применение чрезмерной силы против мирных демонстрантов в городах Беларуси", – говорится в сообщении.

Страны высоко оценивают основополагающие принципы демократии, одним из которых является право на выражение политической воли путем справедливых выборов, сообщается в документе.

"Эстония и Латвия составили список чиновников Беларуси, в отношении которых будут введены ограничительные мероприятия. Санкции предусматривают визовые запреты", – сообщили министры.

Список должностных лиц, которых внесут в санкционные списки двух стран, пока не опубликован.

19 августа Литва запустила процесс запрета на въезд в страну президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 31 белорусского чиновника. Конкретные фамилии из санкционного списка, кроме Лукашенко, не сообщались.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.