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ПОЛИТИКА

Литва составила список из 32 белорусских чиновников, которым намерены запретить въезд, в их числе Лукашенко

По словам главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, планируемый запрет на въезд в страну 32 представителей властей Беларуси, в том числе президента Александра Лукашенко, – "весьма символичен".

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Линкявичюс назвал только одну фамилию из 32-х
Линкявичюс назвал только одну фамилию из 32-х
Фото: ЕРА

Литва запустила процесс запрета на въезд в страну президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 31 белорусского чиновника. Об этом 19 августа сообщил агентству BNS министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс.

Дипломат объяснил, что список, в котором, в частности, присутствуют представители ЦИК, КГБ и ОМОН, причастные к обострению политического противостояния в Беларуси, составлен МИД Литвы и передан на утверждение МВД Литвы.

По словам Линкявичюса, данные санкции со стороны Литвы являются "весьма символичными", но важно запустить процесс европейских санкций против белорусского режима.

Называть конкретные фамилии из санкционного списка, кроме фамилии Лукашенко, глава МИД Литвы не стал.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, ЦИК, санкции, Линас Линкявичюс, ОМОН, МИД Литвы, чиновники
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