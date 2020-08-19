Меркель заявила, что пыталась поговорить с Лукашенко, но он отказался

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у нее состоялся разговор с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в Беларуси.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пыталась поговорить с президентом Беларуси Александром Лукашенко, но он отказался. Об этом Меркель сказала после саммита лидеров стран ЕС, трансляцию вело Der Spiegel.

"Я пыталась организовать телефонный разговор с президентом Лукашенко, но, к сожалению, он отклонял его. Также попросила о телефонном разговоре с президентом [РФ Владимиром] Путиным, как вы знаете, разговор состоялся", – заявила Меркель.

Она добавила, что поэтому не может выступить посредником в урегулировании ситуации в Беларуси.

"Вы можете выступать посредником, только если будете в контакте со всеми сторонами, но мы сделаем все для продвижения национального диалога в Беларуси", – добавила Меркель.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Тихановская обжаловала результаты выборов.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков в стране начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики из структур МВД применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.