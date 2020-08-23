"Дело будете иметь с армией". Министр обороны Беларуси обратился к митингующим

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что под флагами, которые сейчас используют митингующие, "фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей".

Хренин заявил, что митингующие будут иметь дело не с милицией, а с армией Скриншот: ВоенТВ Беларуси / YouTube

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин обратился к митингующим и пригрозил использовать армию в случае нарушения протестующими порядка. Соответствующее видеобращение опубликовано на YouTube-канале "ВоенТВ Беларуси".

"В свою последнюю войну Беларусь потеряла каждого третьего. Практически Беларусь была стерта с лица земли. В знак памяти, скорби и печали на нашей земле установлены тысячи мемориалов и памятников, и они для нас священны. Наши люди к ним ходят помолиться и возложить цветы", – отметил он.

Министр заявил, что не может спокойно смотреть, "как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей, в этих священных местах проходят акции".

"Категорически предупреждаю: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах, вы дело будете иметь не с милицией, а с армией", – подчеркнул он.

На 23 августа в Минске запланирована масштабная протестная акция. Митингующие пойдут колоннами к площади Независимости в центре города. В белорусской столице уже заметили военную технику, автозаки и спецмашины силовиков.

Накануне белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, комментируя возможность использования армии против протестующих, заявила, что не верит в такой сценарий. По ее словам, исполнение такого приказа является преступлением.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.