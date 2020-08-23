Тихановская уверена, что армия Беларуси откажется разгонять митингующих

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская считает, что разгон протестующих армией – это преступление и военные не выполнят такой приказ, если он поступит.

Тихановская: Белорусы уже не боятся, они готовы защищать свои права Фото: EPA

Заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о приведении армии в полную боевую готовность оппозиционерка Светлана Тихановская назвала "обычным запугиванием". Об этом она сказала в интервью BNS.

"Это обычное запугивание людей. Но белорусы уже не боятся, они готовы защищать свои права. Президенту уже никто не верит", – сказала она.

Тихановская убеждена, что военные не будут разгонять мирных демонстрантов, даже если им это прикажут делать.

"Наши демонстранты – это обычные люди. Они не выходят на улицу, чтобы воевать. Они выходят на улицу, чтобы показать свое несогласие. Это преступление со стороны армии, если она выполнит этот преступный приказ и выйдет против белорусского народа, потому что они – это тоже белорусские люди. Не могут белорусы бить белорусов. Я больше чем уверена, что большинство и в армии, и в милиции это понимают", – подчеркнула она.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.