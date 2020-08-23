Министр обороны Беларуси считает, что действия силовиков могут быть представлены как геноцид

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин считает, что свой вклад в дестабилизацию обстановки в республике могут внести "деструктивные силы, курируемые спецслужбами стран Запада"

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин опасается, что действия силовиков "по стабилизации обстановки" в стране могут быть использованы "внешними силами и политическими оппонентами" для смены курса республики силовым путем. Об этом он заявил на совещании при участим президента страны Александра Лукашенко, отмечает TUT.BY.

По мнению министра, свой вклад в дестабилизацию обстановки могут внести "деструктивные силы, курируемые спецслужбами стран Запада", которые как легальными, так и нелегальными способами могут попытаться проникнуть в Беларусь "путем просачивания через западную границу".

Хренин также отметил, что действия силовиков во время протестов могут быть представлены "как геноцид собственного народа" и использованы в качестве предлога для смены политического курса Беларуси с применением частей и подразделений высокой готовности.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.