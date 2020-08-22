Протесты в Беларуси: в центр Минска вышли почти три тысячи человек

В Беларуси 22 августа продолжаются протестные акции. В Минске демонстранты с бело-красно-белыми флагами прошли по проспекту Независимости. Позже к ним присоединились водители и провели автопробег солидарности.

На акции протеста в субботу, 22 августа, в Минске вышли около трех тысяч человек, сообщило агентство "Интерфакс-Запад".

Колонна протестующих с бело-красно-белыми флагами шла по проспекту Независимости. Проходя мимо здания Комитета государственной безопасности Беларуси, люди начали скандировать: "Свободу!" и "Трибунал!"

Портал TUT.BY сообщил, что на площади Независимости к свободному микрофону у памятника Ленину подходили выступать все желающие.

"Радыё Свабода" сообщила, что сегодня акцию на площади Независимости в Минске посетил уволенный директор театра Купалы Павел Латушко, который сейчас входит в президиум координационного совета по передаче власти в Беларуси.

"Минск. Честно говоря, в какой-то момент нам показалось, что колонна вот-вот кончится, а на горизонте показалось ее продолжение! Так выглядела Немига полчаса назад", – передает "Радыё Свабода".

Поддержать протестующих приехали и велосипедисты.

Водители провели в Минске автопробег солидарности.

Telegram-канал NEXTA Live сообщил, что на площади Независимости в Минске ОМОН пытался разогнать людей. Протестующие продолжали стоять и в ответ хлопали в ладоши.

По информации TUT.BY, из Дома правительства к памятнику Ленину вышли силовики в шлемах и сказали протестующим: "После того как покинете площадь, оставьте за собой порядок".

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.