В России задержали экс-следователя Следкома Беларуси. Он призывал соотечественников "изгнать диктатора"

Следователь Следственного комитета Беларуси Андрей Остапович подал в отставку на фоне протестов в стране. Его задержали в Пскове (Россия) и планируют экстрадировать обратно в Беларусь.

В Пскове (Россия) задержали бывшего сотрудника Следственного комитета Беларуси Андрея Остаповича, который подал в отставку на фоне протестов из-за результатов выборов в стране. Об этом сообщил "Интерфаксу" его адвокат Вячеслав Головин.

По словам адвоката, Остапович находится в первом отделе полиции Пскова. Головина к подзащитному не пускают. Адвокат сообщил, что Остапович задержан из-за якобы незаконного нарушения границы. В полиции правозащитнику сказали, что ждут документов из Беларуси на экстрадицию.

Остапович подал в отставку на фоне протестов в стране, о чем сообщил в своем Instagram.

"Сограждане, боритесь до победного конца, изгоним диктатора и беззаконность вместе с ним", – написал он. Позже пост экс-следователя пропал, Остапович в сторис объяснил, что его удалила администрация соцсети, так как он якобы нарушает правила сообщества и призывает к преследованию или травле. Скриншот поста опубликовало издание TUT.BY в Telegram.

По словам подруги Остаповича Юлии, экс-следователь после подачи рапорта приехал в ней в Москву, отмечает TUT.BY. Он планировал выехать в Латвию, но его в страну не пустили в связи с ограничениями из-за пандемии и отсутствием визы D. В Псков Остапович приехал, чтобы решить визовый вопрос через латвийское консульство в этом городе.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.