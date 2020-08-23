В НАТО отреагировали на заявление Лукашенко о передвижениях их войск к границам Беларуси

22 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что к границам страны уже выдвинулись войска НАТО. Пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску в ответ на это сообщила, что НАТО не представляет собой какой-либо угрозы для Беларуси и не проводит никаких развертываний войск в регионе.

В НАТО назвали заявления о развертывании войск на границе с Беларусью безосновательными Фото: EPA

Североатлантический альянс назвал заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что НАТО передвигает войска возле границы Беларуси, безосновательными. Об этом вечером 22 августа написала в Twitter пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

"Любые заявления о развертывании войск НАТО на границе с Беларусью безосновательны. НАТО не представляет собой какой бы то ни было угрозы для Беларуси или какой-либо другой страны и не проводит никаких развертываний войск в регионе", – отметила Лунгеску.

My response to @BBCSteveR regarding the latest baseless claims from #Belarus https://t.co/trBIl84tPT — Oana Lungescu (@NATOpress) August 22, 2020

22 августа Лукашенко заявил, что в Беларуси используют сценарий "цветных революций". По его словам, к границам страны уже выдвинулись войска НАТО.

"Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае к НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска – и на Беларуси можно поставить крест", – заявил президент.

Президент Литвы Гитанас Науседа в ответ на заявление Лукашенко отметил, что белорусский лидер таким образом пытается отвлечь внимание от внутренних проблем своей страны.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции и отвергает возможность проведения повторного голосования. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.