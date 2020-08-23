"Делает заявления на английском языке". Лавров увидел признаки давления на Тихановскую

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что англоязычные заявления белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской могут свидетельствовать о том, что главный адресат находится на Западе.

На выехавшую в Литву белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую могут осуществлять давление. Об этом 23 августа на российском форуме "Территория смыслов" заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РБК.

"Видимо, ей не разрешили успокоиться... и она стала делать политические заявления, причем достаточно такие жесткие, требуя продолжать стачки, забастовки, протестные акции. И характерно, что она все чаще делает свои заявления не на русском, не на белорусском, а на английском языке. То есть адресат, в том числе, может быть, и главный адресат, находится в западном направлении", – сказал он.

Лавров предполагает, что цель происходящего – "не дать западным странам успокоиться и убедить их продолжать теребить эту ситуацию".

Тихановская участвовала в выборах президента Беларуси, которые завершились 9 августа. 10 августа в ее штабе сообщили, что кандидат пропала после подачи жалобы в Центризбирком страны на результаты голосования. 11 августа стало известно, что Тихановская выехала в Литву.

В штабе кандидата в президенты заявили, что ее вывезли из страны по указанию властей. Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова предположила, что кандидата в президенты было оказано давление с целью вынудить покинуть страну, хотя уезжать Тихановская не собиралась.

На пресс-конференции в Вильнюсе 21 августа Тихановская несколько раз отвечала на вопросы на английском языке. Тогда же она пообещала вернуться в Беларусь, если будет чувствовать себя в безопасности.

В Беларуси остается ее муж – блогер Сергей Тихановский (он сам планировал баллотироваться в президенты, но был арестован незадолго до выборов).

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

23 августа в Беларуси проходят очередные массовые акции протеста. В Минск уже стягивают военную технику.