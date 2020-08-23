В Минске ответили на предложение Зеленского провести новые выборы президента Беларуси

22 августа украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в Беларуси нужно провести новые выборы. В ответ на это пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз сказал, что власти Беларуси ожидали от Украины поддержки или понимания, а не "заезженных со всех сторон советов".

В МИД Беларуси заявили, что у властей Украины "есть много вопросов поважнее, нежели раздавать советы соседям" Фото: МИД Беларуси / Facebook

В Министерстве иностранных дел Беларуси отреагировали на заявления президента Украины Владимира Зеленского о необходимости новых выборов, сообщает БЕЛТА.

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз подчеркнул, что Украина – братская страна для Беларуси. Он отметил, что властям республики хотелось бы ощутить какую-то поддержку или понимание, "а не слушать уже заезженные со всех сторон советы". Он добавил, что Беларусь не нуждается в советах.

Он также заявил, что "в украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям".

22 августа Зеленский в интервью Euronews заявил, что белорусов можно было успокоить, заверив, что через месяц новые выборы, – и предложить свою кандидатуру. Далее Зеленский рекомендовал пригласить международных наблюдателей и в таких условиях сказать народу Беларуси: "Пожалуйста, выбирайте".

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.