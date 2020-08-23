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В Польше отвергли обвинения Лукашенко о посягательстве на территориальную целостность Беларуси

После заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о "шевелении" войск НАТО на территории Польши и Литвы, то есть в близости от белорусской границы, власти Польши заявили, что страна живет по принципу соблюдения международного права.

Лукашенко считает, что войска НАТО "шевелятся" в непосредственной близости от границ Беларуси
Лукашенко считает, что войска НАТО "шевелятся" в непосредственной близости от границ Беларуси
Фото: ЕРА

Польша не намеревалась нарушать территориальную целостность Беларуси, потому что отстаивает верховенство международного права в отношениях между государствами. Об этом 22 августа заявил глава кабинета президента республики Кшиштоф Щерский, сообщает агентство РАР.

Таким образом он прокомментировал заявления президента Беларуси Александра Лукашенко, что ему пришлось "впервые за четверть века" приводить армию страны в полную боевую готовность и перебрасывать войска на западное направление из-за якобы "шевеления" войска НАТО на территории Польши и Литвы.

Щерский назвал заявления Лукашенко пропагандой и подчеркнул, что Польша уважает суверенитет и территориальную целостностью других государств.

Он добавил, что лидеры Вишеградской группы (Венгрии, Польши, Словакии и Чехии) призывают другие государства не ущемлять суверенитет Беларуси.

15 августа Лукашенко поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно, на западную границу страны. 16 августа он заявил, что соседние страны наращивают военную мощь.

"За окно посмотрите: танки и и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря! Натовские войска гусеницами лязгают у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны: Литва, Латвия, Польша", – сказал Лукашенко.

В НАТО эти обвинения отвергли.

С 17-го по 20 августа августа в Беларуси у границы с Литвой проводились военные учения.

18 августа Лукашенко заявил, что привел подразделения армии Беларуси на западных границах в полную боевую готовность.

В Беларуси с 9 августа после объявления результатов президентских выборов продолжаются протесты. Их участники призывают к отставке Лукашенко, честным перевыборам и привлечению к ответственности силовиков, жестоко избивавших людей.

Теги: НАТО, Беларусь, Польша, Александр Лукашенко, Литва, суверенитет, Кшиштоф Щерский
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