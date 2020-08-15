Лукашенко поручил перебросить десантников в Гродно – на западную границу страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что обеспокоен наращиванием "вооруженного компонента" на территории соседних западных стран, поэтому поручил перебросить туда дополнительные войска. Заявление прозвучало в день, когда состоялся телефонный разговор Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным.

Лукашенко: Не видеть этого, спокойно за этим наблюдать мы, естественно, не можем Фото: president.gov.by

15 августа на совещании в министерстве обороны Беларуси президент Александр Лукашенко поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно, на западную границу страны, сообщила пресс-служба главы государства.

Он отметил, что в некоторых соседних странах, на территории которых проводятся военные учения НАТО, наблюдается "наращивание вооруженного компонента".

"Меня больше волнует ситуация, которая разворачивается на территории соседних с нами государств – Польши и Литвы. Там, как вам известно, проходят военные учения натовских войск. Это тоже было бы ничего, но идет эскалация и наращивание вооруженного компонента на этих территориях. Не видеть этого, спокойно за этим наблюдать мы, естественно, не можем. И когда рано утром я разговаривал и слушал доклад начальника Генерального штаба, я заметил: наших военных также беспокоит эта проблема", – заявил Лукашенко.

Он отметил, что еще в прошлом году был выработан "определенный алгоритм реагирования на подобные события".

"Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западных границах, перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно", – сказал президент Беларуси.

Гродненская область граничит с Литвой и Польшей, а Витебская – с Литвой, Латвией и Россией.

Лукашенко сделал заявление о переброске войск в день, когда состоялся его телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Утром 15 августа Лукашенко сказал, что ему нужно срочно связаться с российским коллегой в связи с протестами в Беларуси, "потому что это уже угроза не только Беларуси". По данным Кремля, Путин и Лукашенко "выразили уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы", и договорились "укреплять союзнические отношения". Пресс-служба Лукашенко не сообщила подробностей разговора, отметила только, что собеседники обсудили ситуацию "внутри и вокруг Беларуси". Позже сам Лукашенко заявил, что провел с президентом РФ длительный и обстоятельный разговор и был удивлен, насколько глава Кремля посвящен в то, что происходит в Беларуси. По словам Лукашенко, Россия при первом запросе окажет Беларуси "всестороннюю помощь" по обеспечению безопасности.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), как минимум два человека погибли, сотни получили травмы и ранения.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. В США и Европейском союзе заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. ЕС не признал результаты голосования и сообщил о намерении ввести санкции против белорусских властей.

МИД Украины заявил, что "в целом разделяет позицию, высказанную Европейским союзом относительно выборов в Беларуси", и выразил "чрезвычайную обеспокоенность" случаями необоснованной жестокости правоохранителей в отношении митингующих и представителей СМИ.