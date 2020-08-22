Лукашенко заявил, что ему пришлось привести армию в полную боевую готовность впервые за четверть века

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что к внутренней ситуации в стране "добавился внешний фактор".

Лукашенко: Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ Фото: EPA

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 августа в Гродно заявил, что ему пришлось "впервые за четверть века" приводить армию страны в полную боевую готовность и перебрасывать войска на западное направление. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Лукашенко посетил место дислокации 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады.

По словам президента, вместо того, чтобы уделить внимание вопросам экономики, приходится решать "вопросы стабилизации обстановки".

"Что меня больше всего беспокоит – к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы", – сказал он.

15 августа Лукашенко поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно, на западную границу страны. 16 августа он заявил, что соседние страны наращивают военную мощь.

"За окно посмотрите: танки и и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря! Натовские войска гусеницами лязгают у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны: Литва, Латвия, Польша", – сказал Лукашенко.

В НАТО эти обвинения отвергли.

С 17-го по 20 августа августа в Беларуси у границы с Литвой проводились военные учения.

18 августа Лукашенко заявил, что привел подразделения армии Беларуси на западных границах в полную боевую готовность.

В Беларуси с 9 августа после объявления результатов президентских выборов продолжаются протесты. Их участники призывают к отставке Лукашенко, честным перевыборам и привлечению к ответственности силовиков, жестоко избивавших людей.