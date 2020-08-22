Лукашенко пригрозил заменить украинскими шахтерами бастующих работников "Беларуськалия". Ему ответил Волынец

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Украине много безработных шахтеров, которые смогут заменить своих бастующих белорусских коллег. Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец записал видео для Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 августа во время встречи с работниками агрокомбината "Дзержинский" сказал, что даст команду директору предприятия "Беларуськалий", сотрудники которого объявили забастовку, "не бегать за ними". Об этом сообщила БЕЛТА.

"Что вы бастуете? Хорошо, бастуете, ладно. У нас в Солигорске 2 тыс. человек хотят работать на "Беларуськалии". Они придут. Не они придут – во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море – безработных", – сказал Лукашенко.

В ответ на эти слова председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат от фракции "Батьківщина" Михаил Волынец записал видео в Facebook. В нем Волынец сказал, что украинские шахты не укомплектованы.

"Шахтеры – одна из самых солидарных каст в мире. Уверяю, что никто из украинских шахтеров не собирается ехать в Беларусь, чтобы выступить в качестве штрейкбрехеров", – подчеркнул он.

Украинские шахтеры начали записывать видеообращения к своим белорусским коллегам с хештегом #українськіШахтаріНеШтрейкбрехери. Волынец опубликовал 22 августа в Facebook видео шахтера Павла Голоты.

"Я хотел бы заверить шахтеров из Беларуси, что шахтеры из Западной Украины не намерены ехать на заработки для замены белорусских шахтеров, которые вышли на акции протеста," – сказал он.

17 августа Рудники "Беларуськалия" прекратили добычу руды, работники требуют отставки Лукашенко и смены президента. На общенациональную забастовку в Беларуси 17 августа вышли также работники Белорусского металлургического завода, БелАЗа, Минского завода тракторных тягачей, Минского тракторного завода и другие. К забастовке присоединились работники предприятий "Гродножилстрой" и "ГродноПромстрой".

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.