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"Оценка способности и готовности выполнить задачи". В Беларуси призовут военных из запаса

В Беларуси с 24 августа начался третий этап комплексной проверки боеготовности армии, сообщили в министерстве обороны.

Во время протестов в Беларуси задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения, четверо погибли
Во время протестов в Беларуси задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения, четверо погибли
Фото: EPA

В Беларуси с 24 августа, во время третьего этапа комплексной проверки боеготовности армии, призовут военнослужащих из запаса. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

"Цель проверки – оценка способности и готовности воинских частей выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью, а также совершенствование боевой выучки войск. В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшую степень боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса", – заявили в минобороны.

По информации ведомства, руководство подготовки осуществляет начальник Генерального штаба вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь. Проверка завершится проведением тактического учения, заявили в пресс-службе.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек. 23 августа в митинге в Минске приняло участие более 100 тыс. протестующих.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет.

Тихановская после выборов уехала в Литву. В штабе кандидата в президенты заявили, что ее вывезли из страны по указанию властей. В Беларуси остается ее муж – блогер Сергей Тихановский (он сам планировал баллотироваться в президенты, но был арестован незадолго до выборов). Тихановская заявила, что не собирается выдвигать свою кандидатуру в случае назначения новых президентских выборов, но не исключила, что в них примет участие ее супруг.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, протесты, военные, призыв, Минобороны, учения, военнослужащий, войска, протесты в Беларуси
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