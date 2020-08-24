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Члена координационного совета белорусской оппозиции Ковалькову перевели в изолятор на Окрестина

Члена координационного совета белорусской оппозиции Ольгу Ковалькову перевели в изолятор временного содержания на улице Окрестина в Минске. Местонахождение второго задержанного члена совета Сергея Дылевского до сих пор неизвестно.

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Ковалькова находится в изоляторе на Окрестина
Ковалькова находится в изоляторе на Окрестина
Фото: Вольга Кавалькова / Facebook

Задержанного 24 августа члена координационного совета белорусской оппозиции Ольгу Ковалькову перевели из Партизанского районного управления внутренних дел (РУВД) в изолятор временного содержания на улице Окрестина в Минске. Об этом сказано в сообщении на ее странице в Facebook.

"Ольгу Ковалькову из Партизанского РУВД перевели на Окрестина. Сергей Дылевский замечен в транспорте не был, его перевод пока не подтвержден", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/KavalkovaVolya/posts/1669394853218051

Информацию о задержании Ковальковой подтвердил белорусский новостной портал TUT.BY. По его информации, местонахождение второго задержанного члена координационного совета Сергея Дылевского до сих пор неизвестно. 

В сообщении портала сказано, что задержанного утром сопредседателя стачкома "Беларуськалия" Анатолия Бокуна оштрафовали.

Telegram-канал "Страна для жизни", ссылаясь на опубликованное видео, предположил, что Ковалькову и Дылевского задерживал заместитель начальника милиции общественной безопасности РУВД Партизанского района Минска Александр Близнюк. 

Ковалькову и Дылевского задержали правоохранители на проходной Минского тракторного завода 24 августа. Ковалькова была доверенным лицом оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской, Дылевский – термист Минского тракторного завода, лидер забастовочного комитета на этом предприятии. По информации Telegram-канала NEXTA Live, их задержали якобы за организацию несанкционированного массового митинга.

В городах Беларуси 23 августа проходили шествия выступающих против действий властей. В Минск, где на улицы вышли более 100 тыс. протестующих, власти страны стянули военную техникуСиловики со щитами перекрыли площадь Победителей в районе резиденции Лукашенко. По данным СМИ, протестующие подходили к ним на расстояние 100 метров. О каких-либо штурмах информации не поступало.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

Тихановская заявила о создании координационного совета 14 августа. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет для передачи власти в Беларуси готов к переговорам с Лукашенко.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он сказал, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Теги: Беларусь, оппозиция, Минск, протесты в Беларуси
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