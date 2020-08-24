Координационный совет белорусской оппозиции инициирует изменения конституции

Член президиума координационного совета оппозиции Беларуси Ольга Ковалькова отметила, что сохранение власти президента Александра Лукашенко наносит ущерб предприятиям и благосостоянию людей.

В координационном совете белорусской оппозиции заявили, что инициируют референдум об изменениях в конституцию страны. Об этом написала в Facebook член президиума координационного совета Ольга Ковалькова.

"Каждый час, каждый день, каждую неделю сохранение власти в руках бывшего президента наносит огромный ущерб предприятиям и благосостоянию людей. Он говорит нам, что привезет работников из России, Китая, Украины. Но это наша страна! Мы, народ Беларуси, нуждаемся только в одном: чтобы он наконец ушел", – написала Ковалькова.

Она отметила, что оппозиция действует только в рамках белорусской конституции.

"Это значит, что мы призываем граждан по всей стране начать процедуру отзыва депутатов Палаты представителей (парламента страны. – "ГОРДОН") и местных советов депутатов. Мы начинаем подготовку к проведению референдума об изменениях в конституцию", – заявила Ковалькова.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.