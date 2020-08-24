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"Понимаем эмоциональную перегруженность коллег". В МИД Украины отреагировали на критику со стороны МИД Беларуси

В МИД Беларуси заявляли, что слышат от украинской стороны "заезженные советы" по поводу протестов. Спикер МИД Украины Екатерина Зеленко ответила, что прокладывать путь дубинками – "путь в никуда".

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В МИД Беларуси заявляли, что не нуждаются в советах
В МИД Беларуси заявляли, что не нуждаются в советах
Фото: МИД Беларуси / Facebook

Сотрудники МИД Беларуси эмоционально перегружены, заявила 23 августа спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, комментируя реакцию Минска на заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости новых выборов президента Беларуси.

Комментарий Зеленко опубликовало украинское внешнеполитическое ведомство.

Пресс-секретарь МИД Беларуси отмечал, что Минску хотелось бы ощутить какую-то поддержку или понимание со стороны Киева, "а не слушать уже заезженные со всех сторон советы". Он добавил, что Беларусь не нуждается в советах.

"Для нас Беларусь – соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся иметь дружеские отношения. Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов. Опыт украинской Революции достоинства учит именно тому, что не слушать мнение общества и советы друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками – это путь в никуда", – говорится в заявлении Зеленко.

В МИД Украины пожелали Беларуси "достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию".

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Теги: Беларусь, выборы, протесты, МИД Украины, МИД Беларуси, Екатерина Зеленко, протесты в Беларуси
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