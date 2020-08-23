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В Литве провели акцию в поддержку белорусов, участие принял президент. Фоторепортаж

Вчера 23.36
23 августа в Литве в поддержку протестующих белорусов создали живую цепь, которая растянулась от Вильнюса до границы с Беларусью. "Радіо Свобода" отмечает, что акция прошла в рамках инициативы "Путь свободы". Участие в мероприятии приняли около 30 тыс. человек, в том числе президент Литвы Гитанас Науседа и экс-президенты страны Даля Грибаускайте и Валдас Адамкус. Фотографии опубликовало агентство ЕРА.
Теги: Беларусь, Литва, Даля Грибаускайте, протесты, граница, Вильнюс, Гитанас Науседа, протесты в Беларуси
 

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