В Литве провели акцию в поддержку белорусов, участие принял президент. Фоторепортаж

Вчера 23.26

Президент Беларуси Александр Лукашенко, пролетая на вертолете над Минском, оценивал обстановку на проспекте у Дворца независимости, где собирались участники акций протеста. Увидев, что никого рядом с дворцом нет, он сказал, что демонстранты "разбежались, как крысы".