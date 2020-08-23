В Литве провели акцию в поддержку белорусов, участие принял президент. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Науседа (на фото в центре) принял участие в акции
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
23 августа в Литве в поддержку протестующих белорусов создали живую цепь, которая растянулась от Вильнюса до границы с Беларусью. "Радіо Свобода"
отмечает, что акция прошла в рамках инициативы "Путь свободы". Участие в мероприятии приняли около 30 тыс. человек, в том числе президент Литвы Гитанас Науседа и экс-президенты страны Даля Грибаускайте и Валдас Адамкус. Фотографии опубликовало
агентство ЕРА.