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В Минске отключали интернет "по требованию властей"

Пользователи трех операторов Беларуси сегодня вечером жаловались на проблемы с интернетом. Сотовый оператор А1 отреагировал на жалобы пользователей и написал, что проблемы с интернетом возникли из-за "требований государственных органов".

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В Минске к вечеру начались перебои с интернетом
В Минске к вечеру начались перебои с интернетом
Фото: depositphotos.com

В воскресенье вечером во время массовых акций протеста в Минске начались массовые перебои с интернетом, в частности у операторов МТС и А1, сообщил Тelegram-канал NEXTA Live.

Портал TUT.BY сообщил, что пользователи всех трех операторов Беларуси (А1, МТС и Life) говорили об отсутствии мобильного интернета. Мессенджеры не обновлялись, а открывать интернет-страницы не получалось.

Сотовый оператор А1 заявил, что проблемы с интернетом связаны с "требованием государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности".

"Существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов Минска. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных", ­– сообщила пресс-служба оператора в Facebook.

https://www.facebook.com/a1belarus/posts/3147355055319014

Позже А1 уточнил, что по состоянию на 20.42 услугу передачи данных через интернет восстановили.

Оператор МТС сообщил, что в связи со сложностями и ограничениями со стороны внешних провайдеров у абонентов МТС наблюдается ухудшение в работе сервисов передачи данных.

"Выражаем сожаление о сложившейся ситуации и надеемся на ваше понимание", – написала пресс-служба МТС в Twitter.

В городах Беларуси сегодня проходят шествия выступающих против фальсификации выборов президента и действий силовиков. В Минске на улицы вышли более 100 тыс. протестующих. В столицу Беларуси стянули военную техникуСиловики со щитами перекрыли площадь Победителей в районе резиденции президента Беларуси Александра Лукашенко. Их усилили спецтехникой, в том числе, предположительно, водометами. Люди подходили к силовикам и кричали: "Трибунал" и "Опусти щиты, ты давал присягу".

Позже Лукашенко прилетел на вертолете ко Дворцу независимости в Минске. Из вертолета он вышел в сопровождении охраны, в бронежилете и с автоматом в руках.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Теги: интернет, Беларусь, МТС, Минск, мессенджер, оператор
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