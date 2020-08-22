В Беларуси ограничили доступ к десяткам сайтов

Министерство информации Беларуси заблокировало доступ к нескольким десяткам сайтов, среди них – сайты оппозиционных кандидатов в президенты. Эти ресурсы недоступны обычным пользователям, но доступны для интернет-провайдеров, пишут белорусские СМИ.

Министерство информации Беларуси ограничило доступ к сайтам, об этом стало известно 21 августа, пишет TUT.BY.

При попытке открыть сайт появляется информация о том, что доступ к интернет-ресурсу ограничен на основании решения министерства информации Республики Беларусь. Среди заблокированных – сайт белорусской службы "Радио Свобода", сайты оппозиционных кандидатов в президенты Валерия Цепкало и Виктора Бабарико.

В числе заблокированных, по информации TUT.BY, такие сайты:

https://primaries.by

http://udf.by

https://masheka.by

https://progomel.by

https://pyx.by

https://tip.by

https://virtualbrest.by

http://vkurier.by

https://015.by/search

https://tsepkalo.info

http://tsepkalo.com

https://honestby.org

https://babariko.vision

https://agitka2020.com

https://euroradio.fm

https://opg.ucoz.net

https://narodny-opros.info

https://statkevich.org

http://belarus.regnum.ru

http://belsat.eu

http://eurobelarus.info

http://gazetaby.com

http://mfront.net

http://spring96.org/ru

http://ucpb.org

http://www.praca-by.info/index.php/ru

http://www.svaboda.org

http://svaboda2.net

http://zapraudu.info

https://bchd.info

https://belarusinfocus.info/by

https://belprauda.org

https://elections2020.spring96.org

https://flagshtok.info/by

https://hramada.org

https://mspring.online/ru/tsikhanouskaja-on-top

https://news.vitebsk.cc

https://www.politnavigator.net

https://vitebskspring.org

https://vot-tak.tv

https://www.moyby.com/news

https://www.the-village.me/news

https://zona.media/chronicle/belvybary

https://by.tribuna.co

Эти ресурсы недоступны для просмотра обычным пользователям, но доступны для интернет-провайдеров, сообщает портал. На территории Украины сайты открываются.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

Со дня выборов президента 9 августа интернет в Беларуси работал с перебоями. Лукашенко заявил, что отключение происходит за границей, это не инициатива властей.

11 августа в крупных городах страны исчез мобильный интернет. 12 августа мобильный оператор А 1 анонсировал выплату компенсаций за отсутствие интернета.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.