В Минске силовики перекрыли протестующим подходы к резиденции Лукашенко

Заграждение из силовиков, которые в Минске перекрыли протестующим дорогу в районе резиденции президента Беларуси Александра Лукашенко, усилили спецтехникой.

В Минске на улицы снова вывели силовиков Фото: Чай з малинавым варэннем / Telegram

23 августа в Минске, где протестующие против действий властей граждане проводят массовое шествие, силовики со щитами перекрыли площадь Победителей в районе резиденции президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает "Медуза".

Силовиков усилили спецтехникой, в том числе, предположительно, водометами.

"Радыё Свабода" отмечает, что на проспект пришло много участников акции протеста, они "заняли весь проспект". Между протестующими и сотрудниками ОМОН, которых около 1000, – метров 100.

Люди подходят к силовикам и кричат: "Трибунал" и "Опусти щиты, ты давал присягу".

В городах Беларуси сегодня проходят шествия выступающих против фальсификации выборов президента, правления Александра Лукашенко и действий силовиков. В Минске на улицы вышли более 100 тыс. протестующих. В столицу Беларуси стянули военную технику.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.