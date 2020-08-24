Лукашенко сказал, что протестующие "разбежались, как крысы"

Президент Беларуси Александр Лукашенко, пролетая на вертолете над Минском, оценивал обстановку на проспекте у Дворца независимости, где собирались участники акций протеста. Увидев, что никого рядом с дворцом нет, он сказал, что демонстранты "разбежались, как крысы".

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время полета на вертолете по Минску осматривал обстановку. На видео в Telegram-канале NEXTA Live он назвал крысами вышедших на акции протеста ко Дворцу независимости в воскресенье, 23 августа.

"Как крысы, разбежались", – сказал он.

Затем у Лукашенко спросили: "Где они?", имея в виду протестующих. Он ответил: "Убежали. Они узнали, что ответ будет жарким".

На другом видео в Telegram-канале "Пул Первого" Лукашенко, пролетая над Минском, просил пилотов подлететь "левее, ближе к проспекту у Дворца независимости". На видео не слышно, как Лукашенко называет протестующих.