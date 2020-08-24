15-й день протестов в Беларуси прошел без задержаний

В прошедшее воскресенье на акции протеста в Минске вышло не менее 100 тыс. человек. Аналогичные мероприятия прошли 23 августа и в других крупных городах – Витебске, Гомеле, Гродно, Бресте и Могилеве.

23 августа, в 15-й день протестов, в Минске провокаций и задержаний участников акции не было. Об этом сообщает издание TUT.BY.

"Еще в первой половине дня 23 августа казалось, что протестные настроения в Беларуси пошли на спад и такого массового митинга, как неделю назад у стелы, уже не будет. Но 15-й день протестов удивил", – пишет издание.

По оценкам журналистов, к середине дня число протестующих составляло уже около 100 тыс. человек. Власти страны стянули военную технику.

У стелы, куда направлялись активисты, стояли силовики, которых от протестующих отделяла колючая проволока.

"Члены Координационного совета оппозиции Мария Колесникова и Ольга Ковалькова попросили протестующих отойти от ограждений и не создавать провокаций. Демонстранты послушались. Ковалькова также обратилась к силовикам и попросила не применять силу. Она поблагодарила их за то, что охраняют людей", – говорится в сообщении.

После этого часть протестующих разошлась, а другая отправилась к резиденции президента Беларуси Александра Лукашенко, где в оцеплении стояли бойцы ОМОНа. Через некоторое время активисты покинули площадь у Дворца независимости.

Акции протестов прошли 23 августа и в других крупных городах – Витебске, Гомеле, Гродно, Бресте и Могилеве.

Пресс-секретарь министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова заявила, что задержаний не было нигде по стране.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.