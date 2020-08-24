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В Минске задержали двух членов координационного совета оппозиции

Членов координационного совета белорусской оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского задержали правоохранители. Telegram-канал NEXTA Live сообщил, что причина задержания – якобы организация несанкционированного массового митинга.

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Задержание произошло на следующий день после массовых митингов по всей Беларуси
Задержание произошло на следующий день после массовых митингов по всей Беларуси
Фото: EPA

На проходной Минского тракторного завода правоохранители задержали двух членов координационного совета белорусской оппозиции – Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Об этом сообщает TUT.BY.

Ковалькова была доверенным лицом оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской, Дылевский – термист Минского тракторного завода, лидер забастовочного комитета на этом предприятии.

Telegram-канал NEXTA Live сообщил, что их задержали якобы за организацию несанкционированного массового митинга.

Еще одного члена президиума – юриста Лилию Власову – вызвали на допрос в Следственный комитет Беларуси, сообщает "Белсат".

В городах Беларуси 23 августа проходили шествия выступающих против действий властей. В Минск, где на улицы вышли более 100 тыс. протестующих, власти страны стянули военную техникуСиловики со щитами перекрыли площадь Победителей в районе резиденции Лукашенко. По данным СМИ, протестующие подходили к ним на расстояние 100 метров. О каких-либо штурмах информации не поступало.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

Тихановская заявила о создании координационного совета 14 августа. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет для передачи власти в Беларуси готов к переговорам с Лукашенко.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Теги: Беларусь, Минск, допрос, задержание, протесты в Беларуси
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