Лукашенко: Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне

Соседи Беларуси не только в открытую заявляют о своей позиции насчет повторных выборов в стране, но и вмешиваются в ее внутренние дела, заявил президент Александр Лукашенко. Он высказал мнение, что Польша хочет забрать у Беларуси Гродненскую область.

Лукашенко: Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше Фото: president.gov.by

В отношении Беларуси началась дипломатическая бойня на самом высоком уровне. Об этом сегодня в ходе совещания сказал белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

"Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне", – считает Лукашенко.

Он подчеркнул, что "неустоявшиеся соседи" Беларуси не только в открытую заявляют о своей позиции насчет повторных выборов в стране, но и вмешиваются во внутренние дела страны. "Налицо дипломатическая война", – убежден Лукашенко.

По его словам, Беларусь вынуждена тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые воинские части.

"Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", – добавил белорусский президент.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека. 25 августа в Беларуси началась вторая волна задержаний, в разных городах страны задержали 36 человек и составили около 100 протоколов.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.