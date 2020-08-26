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Белорусские диджеи, которых арестовали за песню Цоя, выехали в Литву

6 августа на митинге в поддержку действующей власти Беларуси диджеи Владислав Соколовский и Кирилл Галанов включили песню Виктора Цоя "Перемен". За это их подвергли 10-дневному аресту. После выхода на свободу они решили покинуть страну.

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Диджеи Соколовский и Галанов решили не оставаться в Беларуси
Диджеи Соколовский и Галанов решили не оставаться в Беларуси
Фото: belsat.eu

Белорусские диджеи Владислав Соколовский и Кирилл Галанов, арестованные за срыв проправительственного мероприятия в Минске, покинули Беларусь и прибыли в Литву. Об этом 26 августа сообщило агентство BNS.

По словам Соколовского, предложение о выезде поступило от посольства Литвы сразу после того, как они с коллегой вышли из СИЗО.

Диджей опасался длительного тюремного заключения после того, как получил угрозы во время ареста и допроса в МВД. Один из чиновников заявил, что Соколовский отсидит не 10 дней, а 10 лет.

Он рассказал, что провел пять дней ареста в одиночном заключении, причем только две ночи смог поспать на раскладушке. Затем его перевели в шестиместную камеру, где находилось не менее 40 человек. В одну из ночей Соколовский слышал крики избиваемых людей.

После президентских выборов в Беларуси Литва уже приняла 22 человека в гуманитарных целях, половина из них официально обратилась за политическим убежищем. Все эти люди находятся в безопасном месте, сказала BNS советник министра внутренних дел Литвы Божена Заборовска-Зданович.

Галанов и Соколовский 6 августа на митинге в поддержку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко включили песню Виктора Цоя "Перемен". После инцидента их задержали. Суд признал их виновными в мелком хулиганстве и неповиновении требованию должностного лица, приговорив к 10 суткам ареста.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека. 25 августа в Беларуси началась вторая волна задержаний, в разных городах страны задержали 36 человек и составили около 100 протоколов.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против причастных к насилию и фальсификациям.

Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, Литва, арест, митинг, фальсификации, Виктор Цой, диджей, протесты в Беларуси
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