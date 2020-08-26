Белорусский правозащитник Сыс: Мы задокументировали более 600 фактов насилия силовых структур, чтобы донести эту информацию до Комитета ООН против пыток

В Беларуси вторая волна задержаний. 25 августа в разных городах страны задержали 36 человек и составили около 100 протоколов. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил представитель белорусского правозащитного центра "Весна" Сергей Сыс.

"Совместно с другими правозащитными организациями мы отыскали всех людей, которые пропали во время акций в период с 9-го по 14 августа. Сначала в списке пропавших без вести было 80 человек, потом 30. 24 августа мы нашли последнего пропавшего. Это житель России, которого содержали на Окрестино. Его местонахождение скрывали до последнего, никому не сообщали информацию. Его уже депортировали на родину с запретом на пять лет на въезд в Беларусь", – рассказал правозащитник.

По его словам, люди в Беларуси продолжают пропадать. При этом в отделах милиции и местах содержания правонарушителей даже родственникам не дают информацию.

"У нас каждый день появляется информация о людях, которых родственники не могут найти. Они пропали после 20 августа и не выходят на связь. Таких уже более 10. Сегодня обратились родные двух человек, которых не могут найти уже более 10 дней. Мы считаем, что их могли осудить. У людей при задержании забирают телефоны, они не могут сообщить своим родным, где они. Их близкие узнают об аресте только только после того, как те отбыли сутки. В Беларуси суды проходят закрыто. Судьи приезжают в изолятор временного содержания или центр изоляции правонарушителей и выносят решения. Обычно дают 10–15 суток. А в милиции не то что правозащитникам, даже родственникам неохотно дают информацию о задержанных", – пояснил Сыс.

По его информации, на сегодняшний день в местах лишения свободы находится около 40 человек, задержанных после 19 августа, и не исключено, что число арестованных в ближайшие дни увеличится.

"Мы отмечаем вторую волну задержаний. Активность людей не спадает. Протесты, забастовки продолжаются. 25 августа в разных городах страны задержали около полусотни человек и составили около 100 протоколов об административных нарушениях. То есть не всех людей задерживали, но протоколы на них писали. Сегодня пройдут суды, и мы не исключаем, что количество арестованных может вырасти", – рассказал собеседник.

Он сообщил, что в больницах проходят лечение около 30 участников акций.

"После событий 9–14 августа в больницах остается менее 30 человек. Это самые тяжелые случаи, когда имеются разрывы тканей, переломы, сотрясения мозга. Остальные уже выписаны. Всего было около 250 таких тяжелых случаев. Сейчас мы ведем фиксацию сообщений жертв насилия со стороны работников силовых структур. По специальной методике записано 500 случаев под видеокамеру и более 100 текстовых свидетельств. Мы хотим донести эту информацию до Комитета ООН против пыток, других международных структур и организаций", – сказал Сыс.

Самой большой проблемой в Беларуси, по его словам, остается проведение судебной экспертизы.

"Очень сложно людям получить направление в бюро судебной экспертизы на снятие побоев. Обычно направляет Следственный комитет. Но там под всяческими предлогами отказываются выдавать направления. Вчера звонил человек, который выбил направление, прошел обследование, но в бюро ему отказались выдавать акт о побоях. Сказали, что не работает принтер. А если люди не смогут снять побои, то никаких претензий к силовым органам не смогут предъявить. Многие белорусы по незнанию ходили в свои поликлиники, но суды такие документы для рассмотрения не принимают. В нынешней ситуации белорусы не смогут защитить себя в судах. Мы видим это по процессу обжалования постановлений о привлечении к административной ответственности в высших судебных инстанциях. На одного человека отводится три минуты – зачитывается жалоба, выносится решение: постановление суда оставить в силе или оставить жалобу без рассмотрения. Работает конвейер, судьи даже не вникают в подробности", – отметил правозащитник.

25 августа в Минске на площади Независимости прошел оппозиционный митинг. Еще одна акция проходила возле здания министерства образования – туда пришли учителя, несогласные с высказыванием властей, что в школе должны работать только те, кто разделяет государственную идеологию. На этих протестах задержали 21 человека. Еще 20 бастующих работников "Гродно Азот" задержали в Гродно.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. 13 августа в ряде городов задержанных начали отпускать.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. 14 августа она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против причастных к насилию и фальсификациям.