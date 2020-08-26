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МИД Литвы хочет ввести санкции против 118 белорусских чиновников

В санкционный список Литвы попадет руководство министерства внутренних дел Беларуси, ОМОНа, КГБ, прокуратуры и Центризбиркома.

Митинги в Беларуси длятся с 9 августа
Митинги в Беларуси длятся с 9 августа
Фото: EPA

Министерство иностранных дел Литвы предлагает ввести национальные санкции в отношении более сотни белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию выборов и насилие против мирных демонстрантов. Об этом сообщает BNS.

Список из 118 человек уже представлен министерству внутренних дел. В него войдут представители белорусских ведомств, которые несут ответственность за применение насилия против мирных митингующих. В частности, под санкции попадет руководство министерства внутренних дел Беларуси, ОМОНа, руководство КГБ, прокуратуры и Центризбиркома.

Лицам из "черного списка" будет запрещен въезд в Литву. 

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека, но 26 августа правозащитники сообщили о задержании еще полусотни митингующих.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. 14 августа она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против причастных к насилию и фальсификациям.

Теги: Беларусь, Литва, санкции, протесты в Беларуси
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