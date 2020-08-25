"Яндекс" начал эвакуацию своих сотрудников из Беларуси

Белорусский офис, как и другие офисы "Яндекса", уже несколько месяцев закрыт для посещения, а все сотрудники работают в удаленном режиме.

Источники The Bell рассказали, что белорусские оперативники хотели получить от "Яндекса" данные о поездках сервиса "Такси" Фото: depositphotos.com

"Яндекс" на прошлой неделе начал эвакуацию своих сотрудников из Беларуси в Россию. Об этом изданию The Bell рассказали два источника, знакомые с ситуацией в компании.

Сотрудников, которые отказались уезжать из страны, эвакуировали из Минска в загородные дома. Это произошло после обысков силовиков, которые прошли в компании 13 августа.

Что именно интересовало силовиков – неизвестно, однако оба источника The Bell рассказали, что оперативники хотели получить данные о поездках сервиса "Такси".

Всего в белорусском офисе "Яндекса" работает около 300 человек. Пока что речь идет об эвакуации некоторых сотрудников, уточнил источник издания.

Белорусский офис, как и другие офисы "Яндекса", уже несколько месяцев закрыт для посещения, а все сотрудники работают в удаленном режиме.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

10 августа из-за проблем с интернетом в Минске практически невозможно было вызвать такси.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек. 23 августа в митинге в Минске приняло участие более 100 тыс. протестующих.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он сказал, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.