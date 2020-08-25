Разумков рассказал, собирается ли Рада отреагировать на события в Беларуси

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что для Киева важно, чтобы Беларусь "сохранила независимость".

На согласительном совете 31 августа лидеры фракций Верховной Рады обсудят возможность принятия заявления в связи с событиями в Беларуси. Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом на брифинге 25 августа заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос, намерена ли Рада рассматривать проект постановления нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко о непризнании результатов выборов президента Беларуси.

"Есть процедуры. Постановления должны пройти комитет, они должны быть подготовлены. Я думаю, что это будет для депутатов Верховной Рады достаточно дискуссионный вопрос в формулировках, которые есть в тех или иных предложениях, поэтому это будет обсуждаться на согласительном совете. А уже, исходя из этого, будем принимать решение: включать, не включать, рассматривать, когда и в каком режиме это может произойти", – сказал он.

Разумков добавил, что Беларусь для Украины – "близкая республика, близкий народ".

"Нам очень важно, чтобы она сохранила свою независимость и была европейским государством, которое будет развиваться вместе с нами, а не появилась еще одна точка напряжения или даже войны, не дай бог, на границах нашего государства", – заключил спикер Верховной Рады.

9 августа в Беларуси завершились выборы президента. На пост главы государства баллотировалось пять кандидатов. По данным ЦИК Беларуси, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

В связи с этим в стране начались массовые акции протеста: митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов.

Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.